„Der legitime Erbe von Genesis“ Szenestar und Kind der Region – zurück auf der Bühne in Trier

Vor knapp fünf Jahren, dem letzten Sommer vor Corona, auf einem traumhaft schön gelegenen Festivalgelände am Mittelrhein: Thomas Thielen – er nennt sich kurz „t“ – spielt mit seiner Band auf der Loreley-Freilichtbühne. 12.000 Leute sind da, beim „Night of the Prog“-Festival. Das wird in diesem Jahr übrigens zum letzten Mal über die Bühne gehen (19. – 21. Juli) – zum Bedauern vieler Progressive-Rock-Fans.