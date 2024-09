Rotlicht-Rätsel In Trier boomt die Prostitution – aber warum sind dann die Bordelle leer?

Der Trierer Straßenstrich ist verwaist. Nur an der B51 zwischen Trier und Bitburg und auf der Mehringer Höhe sieht man vereinzelt Frauen, wenn auch nicht so viele wie früher. Bei der Trierer Stadtverwaltung haben sich seit Januar erst 106 Sexarbeiterinnen angemeldet. Vor ein paar Jahren waren es noch fast doppelt so viele. Wie kommt das? Bleiben die luxemburgischen und französischen Freier plötzlich aus? Zieht sich das älteste Gewerbe der Welt aus der ältesten Stadt Deutschlands zurück? Keineswegs.