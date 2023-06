Interview Warum sich die Band Silbermond auf ihr Konzert vor der Porta Nigra freut

Trier · An Trier hat die Pop-Rock-Band Silbermond gute Erinnerungen. Beim Porta3-Festival steht die Gruppe aus Bautzen wieder auf der Bühne. Was auf der Setlist steht, und was sie den Trierern bieten wollen, verraten sie im TV-Interview.

08.06.2023, 16:14 Uhr

Frontfrau Stefanie Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak (zweiter von rechts) haben mit dem Trierischen Volksfreund über ihr neues Album und ihre Erinnerungen an Trier gesprochen. Nicht nur sie, auch ihre Fans haben Nachholbedarf in Sachen Feiern. Foto: Lucio Vignolo

Die Band Silbermond geht auf Tour, bringt ein brandneues Album heraus und – steht am 16. Juni in Trier vor der Porta Nigra auf der Bühne. Es ist nicht das erste Konzert der Vierer-Band in Trier. Bereits 2010 sind sie im Open-Air im Amphitheater aufgetreten. Die Single „AUF AUF“ aus ihrem Album haben sie bereits veröffentlicht. Ein Lied voller Lebensenergie, Hoffnung und Vorfreude auf die Zukunft. Wie die anderen Songs klingen, wissen die Fans seit dem 2. Juni – da erschien das Album, „AUF AUF“.