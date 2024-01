Die Zukunft der Kirchenmusik So steht’s um den Orgel-Nachwuchs in der Region

„Wie in so vielen anderen Bereichen hat auch hier die Corona-Zeit das Engagement sehr gebremst, so dass wir derzeit sagen können, dass wir, was den Nachwuchs angeht, stabil auf niedrigem Niveau sind.“ Die absoluten Zahlen seien im Vergleich zu vor Corona gesunken, das Verhältnis zwischen C- und D-Ausbildung etwa gleichgeblieben. Die Situation in den Pfarreien sei „sehr unterschiedlich: In den ländlichen Gegenden ist es häufig schwieriger, ausreichend Organist*innen zu finden; in den Städten ist das weniger problematisch“.