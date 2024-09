Fotostrecke So war die Premiere des Musicals „Jekyll & Hyde“ in der Trierer Tufa

Das Musical-Wunder von Trier geht weiter. Dabei – eigentlich ist es gar kein Wunder, sondern das Ergebnis von 17 Jahren harter und kreativer Arbeit, von Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und hoher Qualität.

Das Kulturzentrum Tuchfabrik (Tufa) macht`s möglich und die Zu-schauer strömen in Scharen. Alle Vorstellungen des diesjährigen Oeuvres „Jekyll & Hyde“ waren schon vor der gefeierten Premiere am Freitag (den 13.!) ausverkauft. Von Anfang an dabei sind Regisseur (und Kostümbildner) Stephan Vanecek und Dominik Nieß als musikalischer Leiter (mit formidabler, elfköpfiger Live-Band). Das Leitungsteam komplettieren Katharina Scherer als Vocal-Coach (und Darstellerin der Lucy) und Angelika Bucks für die gelungene Choreografie. Über 50 Beteiligte tummeln sich auf und hinter der Bühne, das will schon professionell gemanagt sein.