Mayen/Trier : Burgfestspiele: Trierer May wird Intendant in Mayen

Mayen/Trier (red) Der Trierer Alexander May wird neuer Intendant der Burgfestspiele Mayen ab der Spielzeit 2022. Er wird die Nachfolge von Daniel Ris antreten. May, Jahrgang 1970, absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Steinbildhauer und Steinmetz und arbeitete einige Jahre in diesem Beruf.

