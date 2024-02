Ein fliegender Kranich? Lusthansa hebt wieder ab: Neues Album, mehrere Shows

Wieder was gelernt beim Recherchieren. Das ist also gar kein richtiger Kranich, dieser komische Vogel im Logo. Obwohl die Lufthansa ihn seit 95 Jahren als „fliegenden Kranich“ verkauft und damit Ornithologen irritiert: Kraniche haben doch keine Schmuckfeder am Kopf! Die erinnere mehr an einen Graureiher.