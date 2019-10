Frankfruter Buchmesse : Buchmesse: Friedenspreis für Fotograf Sebastião Salgado

Frankfurt/Main Als erster Fotograf wird Sebastião Salgado mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. Gewürdigt werden am letzten Tag der 71. Frankfurter Buchmesse nicht nur seine eindrücklichen Bildreportagen, sondern auch Salgados Einsatz für die Natur.

(dpa) Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Mit dem 75-Jährigen wurde am Sonntag ein Künstler ausgezeichnet, „der mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden fordert und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleiht“, hieß es in der Begründung der Stiftung. Zugleich habe er mit seinem „Instituto Terra“ eine Einrichtung geschaffen, die Biodiversität und Ökosysteme wiederbelebe.

Salgado sprach in seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche von sich als einem „Fotografen, der einen großen Teil seines Lebens dafür eingesetzt hat, Zeugnis abzulegen über die Not unseres Planeten und so vieler seiner Bewohner“.

Bei der 71. Frankfurter Buchmesse , die am Sonntag zu Ende ging, ist erstmals auch der Deutsche Verlagspreis verliehen worden. Er wurde von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ins Leben gerufen und ist mit insgesamt mehr als einer Million Euro dotiert. In der Jury unter Vorsitz des Literaturkritikers Denis Scheck ist auch der Trierer Buchhändler Florian Valerius vertreten. „Die Verlagswelt ist vielfältig, und ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung mit diesem Preis die ,kleinen’ und unabhängigen Verlage stärkt und sichtbar macht“, sagte er nach der Verleihung dem TV. Die Jury hatte die Gewinner aus insgesamt 312 Bewerbungen ausgewählt. Drei kleine Verlage aus Baden-Württemberg, Berlin und Leipzig in den Sparten Lyrik, Kochbücher und Kunst sind die Hauptgewinner, sie erhalten jeweils 60 000 Euro. 60 weitere Verlage erhalten jeweils 15 000 Euro. Der Preis soll kleine Verlage in Zeiten bedrohlicher Konzentrationen auf dem Buchmarkt stärken.

Für seine Fotoreportagen reiste der Brasilianer in mehr als 120 Länder. Mit seinen sozialfotografischen Werken machte er etwa auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Goldminen, den Völkermord in Ruanda oder die Situation von Flüchtlingen aufmerksam. Später zeigte er mit „Genesis“ die Schönheit des Planeten. Salgado und seine Frau Lélia gründeten in ihrem Heimatland das „Instituto Terra“. Dort arbeiten sie an der Wiederaufforstung eines kleinen Teils des Regenwalds. Bislang wurden dort um die 2,7 Millionen Bäume gepflanzt.