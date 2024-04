Etwas wunderbar Hymnisches „Von Gott gemacht“: Wie dem Komponisten Naji Hakim seine Festmusiken zu 50 Jahre Domrenovierung und Domorgel in Trier gelungen sind

Was ist das für ein großer, ein wuchtiger Klang! Es ist, als habe Naji Hakim seine Festmusik auf 50 Jahre Domrestaurierung und 50 Jahre Orgelneubau gezielt in die ehrwürdige Trierer Bischofskirche hinein komponiert. Schon beim ersten Akkord atmet die Musik des gebürtigen Libanesen und engagierten Christen im Trierer Dom eindringlichen Glanz und bestechenden Reichtum. Die Akteure sind im Kirchenraum verteilt. Der Chor steht im Altarraum, seitlich auf halber Höhe die Chororgel, dazu auf den Stufen zum Altar die Sopran-Solistin und ganz oben unübersehbar die große Hauptorgel. Zu dieser Musik und zu dieser Aufstellung ist der Stundenschlag vom Turm eine Ergänzung, die nachdenklich machen kann. Leise und doch nachvollziehbar klingt darin die Thematik von Tod und Ewigkeit an.