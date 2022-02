Als Trier in Trümmern lag : Einmal im 3D-Video über das kriegszerstörte Trier von 1944 fliegen? Hier geht‘s lang!

Als Trier in Trümmern lag

Trier Dom, Liebfrauenkirche, Karl-Marx-Statue: Der Trierer Geograf Sven Schröter bringt Kulturdenkmäler der Region in 3D ins Internet – anhand von bekannten Modellen. Hier sehen Sie seine Videos - und er sagt, was er noch vorhat.

Ein 30-Sekunden Flug in 3D über die Trümmer, über Teile der kriegszerstörten Trierer Innenstadt, wie sie sich nach den Bombenangriffen 1944 präsentiert: Der Dom ist schwer beschädigt, nicht nur die Dächer der Westtürme. Noch auffälliger sind die Schäden an der Liebfrauenkirche, an der auch große Teile des Mauerwerks erneuert werden müssen.