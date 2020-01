Theater : Ex-Chefdramaturg würdigt Professor Johannes Conen

Peter Oppermann, ehemaliger Chefdramaturg in Trier, der zur Spielzeit 2015/16 ans Theater Pforzheim wechselte. Foto: MARCO PIECUCH

Trier (aheu) Der ehemalige Chefdramaturg am Trierer Theater, Peter Oppermann, hat nach dem Tod des niederländischen Professors Johannes Conen dessen Engagement in der Trierer Theaterszene hervorgehoben. Oppermann schreibt in einem Statement an den TV: „Conen war damals auch während der Ära der Intendanz Gerhard Weber ein wichtiger Partner für uns am Theater Trier, der nicht nur die kreative Kooperation mit der Hochschule maßgeblich mitsteuerte, sondern auch leidenschaftlicher Begleiter und Austauschpartner im Hinblick auf unsere über elfjährige Theaterarbeit war, die Bespielung der Hochschule im Rahmen unseres zeitgenössischen Schauspiel-Festivals ‚Maximierung Mensch’ aktiv ermöglichte und zudem die gemeinsame Belebung urbaner Spielorte.