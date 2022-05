Kultur : Die Poesie als Denkraum – Trierer Galerie Junge Kunst zeigt Arbeiten von Stefanie Bühler

Trier Die Trierer Galerie Junge Kunst zeigt Arbeiten der Berliner Künstlerin Stefanie Bühler. Titel der Ausstellung: „No Man`s Land“ – Niemandsland“.

In ihrem Land wird der Diskurs mit Hilfe des Kunstwerks und seiner sinnbildlichen Zeichensprache geführt. Dazu hat Bühler einen poetischen Naturraum geschaffen, ein surreales Niemandsland aus Collagen, Plastiken und einer Klangkomposition. In ihrer Installation wird der Galerieraum in der Karl-Marx-Straße zu einem Raum, der gleichermaßen in der Zeit wie aus der Zeit ist. In ihrer fantastischen Bildsprache, deren materielle Elemente aus Kunstharz, Holz, Pappe , Granulaten und anderem bestehen, dockt Bühler vielfältig und bisweilen witzig an der Wirklichkeit an.