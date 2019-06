Ausstellungen : Im Traumland der Kindheit

Trier Die Trierer Galerie Junge Kunst zeigt Gemälde von Jin-Sook Chun. Die Kölnerin legt in ihren poetischen Werken viel Wert auf Atmosphärisches.

Derzeit widmet die Galerie Junge Kunst der Koreanerin, die in Köln lebt und an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte, eine ebenso eindrückliche wie anrührende Einzelausstellung. Kinderbilder gehören zu den großen vielfältigen Themen der Kunstgeschichte. Der inhaltliche Bogen ist weit gespannt von der Unbekümmertheit eines für Erwachsene längst verlorenen Paradieses bis zu düsteren Ahnungen späterer Leiden oder der Darstellung realer Not und Armut.

Auch in Jin-Sook Chuns Gemälden mit ihren kunstgeschichtlichen Verweisen wie dem Schaukelmotiv ist das Kinderreich ein Reich aus Licht, Schatten und subtilen Brechungen. Allerdings kein reales, sondern eines, das entrückt ist in eine Welt zwischen Tag und Traum. Die kleinen Wesen darin bleiben Traumgestalten, anmutig, beschwingt, dann wieder nachdenklich scheu. Ein anderes Mal blicken sie weit hinaus in eine unbekannte Ferne oder sind in tiefem Schlaf versunken. Jin-Sook Chuns Gemälde sind Bilder voller Poesie und Zärtlichkeit, in denen sich kindliche Stimmungen mit denen der Malerin verdichten.