Kunst : Vom großen Ganzen ins Detail

Trier Die Trierer Galerie Junge Kunst zeigt Gemälde von Simone Letto

Man sieht nun mal – im Sinne einer verstehenden Wahrnehmung – nur, was man weiß (frei nach Goethe). In der Trierer Galerie Junge Kunst demonstriert derzeit die Düsseldorfer Künstlerin Simone Letto, wie sich unser Blick auf die Welt organisiert. Ihre Gemälde von Stadt-und Naturlandschaften zeigen zunächst als pauschalen Überblick gleichsam aus der Ferne, Strukturen von Formen, wie etwa das Raster eines Baugerüsts. Von dort geht die Malerin differenzierend ins Detail und macht in der multiplen Form, im Regelwerk der Rechtecke Vielfalt und individuelles Leben sichtbar. In den Arbeiten ihrer Serie „Jalousie“ verdeutlicht die 1965 geborene Künstlerin zudem, wie die veränderte Struktur sprich die Öffnung oder Schließung der Lamellen neue Perspektiven nach innen wie außen ermöglicht.