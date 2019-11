Ausstellung : Kein Neuland, aber schöne Aus- und Anblicke

Trier Die Gesellschaft für Bildende Kunst in Trier zeigt in der Ausstellung „Terra incognita“ Werke von vier etablierten Künstlerinnen.

Gezeigt werden vier ganz unterschiedliche Positionen, die sich in der Präsentation fremd bleiben und keinerlei Dialog untereinander in Gang setzen. So bleibt die Schau letztendlich eine Gruppenausstellung, deren Werkgruppen man am besten auch jeweils für sich betrachtet. Beginnt man seinen Rundgang im Obergeschoss der Galerie, was durchaus empfehlenswert ist, so trifft man auf Gisela Huberts ruhige Kompositionen mit ihren floralen und organischen Formen. In den Gemälden stellt sich neben der Malerin die Grafikerin und ­Linolschneiderin dar, die Hubert auch ist, mit ihrem Sinn für strukturelle und formale Klarheit. Es sind die Farben und die Verweise auf die Natur, die Huberts Arbeiten poetischen Reiz verleihen.