Der Trierer „Lemmi“ Gitarrist Michael Lehnert: Im „Sturzflug“ zum „Gipfeltreffen“

Der Name Lemmy hat in der Geschichte des Rock einen Klang wie Donnerhall. Er ist ein Synonym für das Lebensziel, überall und ständig Rock’n’Roll zu spielen. Der Lemmy mit „y“, seines Zeichens Chef der Heavy-Metal-Legende Motörhead, trug dieses Ansinnen in Arenen der Welt. Sein Namensvetter Lemmi (mit „i“) blieb der Region Trier erhalten, in der und für die der Musiker und Gitarrist Michael Lehnert ein wahres Pantheon an Bands gründete und begleitete. Kaum ein Musiker war seit den 1980er Jahren virulenter und engagierter als der Gitarrenenthusiast Lemmi.