Abschied vom großen Label „Warner“ Trierer Band Schatzi: Es geht auch ohne Musikindustrie!

Und dann, als die Brüder Yannic und Jeremias Koch und Julian so richtig ankommen wollten, nicht nur in irgendwelchen Newcomerlisten, sondern in den Herzen und Playlists ihrer Generation (natürlich nicht bei allen, nur bei denen mit Geschmack), da war er vor zwei Jahren plötzlich weg, der Plattendeal. „Die kurze Variante: Wir sind nicht mehr bei Warner, es hat nicht mehr gepasst“, sagt Julian Schatz. Die längere Variante sei: Der Konzern hatte einen Umbruch hinter sich, vieles wurde hinterfragt, vieles geändert. „Wir hatten keine schwarzen Zahlen mit unserer EP geschrieben, so waren wir leicht zu cutten.“ Bitter sei der Zeitpunkt gewesen, „super sad“, so nennt es Julian. „Wir waren damals den ganzen Sommer nur am Machen, waren im Studio in Hamburg und Berlin. Es hat sich so komplett echt angefühlt.“