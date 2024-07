Verrückte Geschichte Trierer Künstler verkauft Bild an reiche Sammler aus Australien

Nennen wir sie Mr. + Mrs. B., ein Paar aus Melbourne auf Europa-Reise, Frühjahr ’24. Die beiden machen in Immobilien. Big Business. Während einer Stippvisite im Büro eines Finanzberaters in Luxemburg fällt ihnen ein ungewöhnliches Bild an der Wand auf. Wow, so heiter, so erfrischend, so inspirierend, finden die Australier. Wer ist der Künstler?