Künstlerinnen und Künstler im Prträt Vom Glück der Kunst

In Trier ist Nora Below aufgewachsen. Schon früh entdeckte sie die spannende wie fantastische Welt der Comics. Nach dem Abitur am heutigen Humboldt Gymnasium ging sie zunächst nach Schweden, das sie noch immer als ihr Sehnsuchtsland bezeichnet. Eine Sehnsucht, die sich in ihren Bildern wiederfindet. Im Heimatland ihrer Mutter besuchte sie zunächst eine Comic-Schule, bevor sie 1995 ins Seminar Malerei der Folkuniversitatet Stockholm wechselte. Was künftig ihr Leben bestimmen sollte, stand nun fest: „Ich will Kunst machen“. Zurück in Deutschland nahm sie 1996 ihr Studium an der HfK Bremen auf, die sie 2003 als Meisterschülerin von Rolf Thiele verließ. Dass die Welt Kunst braucht, ist für Nora Below klar: „Die Kunst schafft Räume, wo Freiräume immer begrenzter werden“, sagt die Künstlerin. Dass Kunst auch Befreiung schafft, ist in ihren Comics aus der Corona-Zeit zu sehen, in denen Below Eindrücke aus der Pandemie aufarbeitet. Für die Wahlberlinerin ist die Kunst zudem ein Mittel der Bewusstseinserweiterung: „Ich will dazu beitragen, dass sich mit Hilfe meiner Arbeit Dinge in den Köpfe ändern“.