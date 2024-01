Kultband wird 40 Im Exhaus ging’s los - nun gibt es ein großes Wiedersehen mit Big Fart

Für besondere Shows waren die Trierer immer zu haben, gerne auch mit Gästen auf der Bühne. Mal sang Diana Dellé mit (jüngere Schwester des Seeed-Sängers Frank Dellé, sie ist Ärztin in Köln), mal Pezi Nels. Es musste auch nicht immer die klassische Rockbesetzung sein, „wir hatten auch mal Bläser dabei“. 1989 war dann aber vorerst Schluss. Auch, weil die einzelnen Bandmitglieder immer auch weitere Projekte hatten. „Ich hatte zum Beispiel bei Fritz the Cat gespielt – und auch bei Henrystutzen“, sagt Frank Haasenritter. Beide Bands hatten bekannte Sänger: Bei Fritz the Cat sang Helmut „Teff“ Steffgen, nach dem 2011 gestorbenen Musiker ist das 2012 erstmals ausgetragene „Tefftival“ benannt. Und „Henrystutzen“ war die erste Band, bei der der gelernte Schlagzeuger Horst Köhler erstmals als Sänger in Erscheinung trat. Er singt heute noch, nennt sich aber seit geraumer Zeit Guildo Horn. Markus Schu spielte auch bei The Shanes und den Teenage Idols, Völpel hinterlässt auch mit „Groove Improve“ (mit Johnny Weber) immer wieder Eindruck. So könnte man Big Fart gut als regionale „Supergroup“ bezeichnen - nur, dass sie eben schon seit Teenager-Zeiten zusammenspielen.