Regionale Musikszene Kultband Flastic: Alles andere als Plastik!

Weil dem Sänger der Band, Willi Maxheim, die Musikauswahl des Barkeepers in seiner Stammkneipe „Fiasko“ so gut gefällt, spricht er den bis dahin tontechnisch völlig unbedarften jungen Mann hinter dem Tresen an, ob er denn nicht Lust hätte, FLASTIC gut klingen zu lassen. Es ist der Beginn der Reise des Druckers Elmar Hubert vom Zapfhahn des „Fiasko“ – der Kultkneipe am Hauptmarkt, damals im Nebengebäude des „Schwarzen Ochsen“ – über die Reglerknöpfe des FLASTIC-Pults bis auf die FOH (Front Of House = Tontechniker, der den Saalsound abmischt) – Plätze von Guildo Horn und Michael Kiesslings „Bukowski Waits for Us“, nur um die aus der Region stammenden Topadressen zu nennen, bis zum heutigen Technik-Chef der Luxemburger Rockhal („Head Of Venue And Technical“).