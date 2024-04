Regionale Musikszene Trierer Kultband Flastic: Eine Story mit Frank Farian und „Maria Huana“

1984. Musik-Deutschland steht vor den Überschwemmungsschäden der Neuen Deutschen Welle. Von Frl. Menke mit dem „Tretboot in Seenot“ gebracht und der „Sennerin vom Königssee“ endgültig gekentert, finden sich nur noch wenige junge deutsche Musiker, die sich diesem kulturellen Tsunami zugehörig fühlen. So auch die Trierer Band FLASTIC, die in diesem Jahr ihren ikonischen Longplayer FLASTIC veröffentlichen. Gegründet 1981 und benannt nach einem längeren Wortspiel, bei dem Shampoo und Alkoholkonsum die entscheidenden Rollen spielen, scheint FLASTIC auf den ersten Blick eine typische NDW-Band zu sein. Deutsche Texte, teils provokant („Monarchie in Germany“) oder visionär („Maria Huana“ hätte nach 40 Jahren das Zeug, die Hymne der Legalisierung zu werden), das klingt erstmal nach Genre und leider auch nach ein wenig zu spät gekommen. Frl. Menke sei Dank.