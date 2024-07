Kaiser-Lothar-Preisträger 2024 Der Trierer Maler Sebastian Böhm muss sich beim Malen „mit der Farbe einigen“

„Ich bin immer Maler.“ Wenn Sebastian Böhm derart seine Existenz in einen Satz fasst, ist eigentlich alles gesagt. Standard-Fragen, die man so stellt, wenn man ein Porträt schreiben will, wie die nach Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen, haben sich sogleich erledigt. Denn auch die sind bei Sebastian Böhm im Malen inbegriffen.