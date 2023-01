Premiere am Sonntag : Meerjungfrau mal anders: Konzert im Theater Trier

Trier Ein bekanntes Märchen, umgesetzt als Konzert für die ganze Familie: Der Opernchor des Theaters Trier hat sich unter der Leitung von Martin Folz ein ambitioniertes eigenes Projekt vorgenommen, das am Sonntag, 8. Januar, Premiere im Theater Trier feiern wird (17 Uhr).

„Wir empfehlen das Konzert ab acht Jahren – und vielleicht schadet es nicht, das Märchen vorher einmal gemeinsam zu lesen, da die Chorwerke zwischen der Märchenerzählung auf Englisch gesungen werden“, sagt Carola Ehrt, Theaterpädagogin am Theater Trier, die die Rahmenhandlung geschrieben hat. Sie ist auch für die szenische Einrichtung zuständig. So wird das Märchen ganz neue Facetten erhalten – es wird aus der Sicht des 16-jährigen Philipp erzählt (gespielt von Gideon Rapp), der um seine früh verstorbene Mutter trauert. Eine Besonderheit ist zudem, dass sich der Erwachsenenchor in diesem Konzert gezielt – wenn auch natürlich nicht ausschließlich – an ein junges Publikum richtet.