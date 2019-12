Kultur : Trierer schreibt Buch – Stiftung fördert Verfilmung

Mainz/Trier (red) Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur unterstützt das ambitionierte Filmprojekt „Alone in a strange world – Allein in einer fremden Welt“ von Joél Sansi mit 15 000 Euro. Das gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, und Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf bekannt.

Die Verfilmung der Autobiografie „Vom Kongo nach Deutschland“ befasst sich mit der Flucht des Jugendlichen Londri Mingolo aus den Kriegswirren des Kongo nach Köln. Dort gerät er zunächst auf die schiefe Bahn, integriert sich aber schließlich in Deutschland. Londri Mingolo lebt heute in Trier.

Der in Mainz lebende Regisseur und Schauspieler Joél Sansi drehte im Kongo und demnächst in Deutschland. Mit seinem Film richtet er den Blick auf die Situation von Flüchtlingen weltweit. Er thematisiert dabei die Ursachen von Vertreibung und Flucht ebenso wie die Schwierigkeiten und Chancen des neuen Lebens in den Aufnahmeländern. „Durch die Förderung aus unterschiedlichen Sparten unterstützt die Kulturstiftung herausragende kulturelle Initiativen aus dem ganzen Land“, betonte die Ministerpräsidentin.