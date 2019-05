Tanzensemble Trier : Trierer Tänzer zu Gast am Theater Chemnitz

Trier (red) Tänzer des Trierer Theaters gastieren am Wochenende am Theater Chemnitz, wo sie bei der „6. Chemnitzer BallettBenefizGala“ auftreten. Dabei präsentieren sie Ausschnitte aus Roberto Scafatis „Die Reise in die Hoffnung“, der Tanzproduktion, die aktuell im Trierer Theater läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken