Theater : Der blaue Engel kehrt zurück in die deutsche Heimat

Trier Jeder kennt sie, und doch bleibt die Frau, die Joseph Goebbels die kalte Schulter zeigte und lieber in Hollywood Karriere machte, seltsam distanziert. Jetzt bringt das Trierer Theater Marlene Dietrich auf die Bühne.

Eigentlich sollte dieser Text von Yves Bombays Inszenierung des Schauspiels „Marlene“ der britischen Autorin Pam Gems handeln, deren Stück „Piaf“ in der vergangenen Spielzeit am Theater Trier ein Riesenerfolg wurde. Wieder steht eine glamouröse Frau des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt, die mit ihrer Stimme, ihren Songs und ihrer Inszenierung auf der Bühne die Massen berührt, deren andere, verletzliche, manchmal einsame Seite im Scheinwerferlicht ausgeblendet ist. Und wieder ist der Abend als ein Schauspiel mit Musik angekündigt – in der zweiten Karriere der Schauspielerin Marlene Dietrich präsentierte sie Lieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestelt“ oder „Ne me quitte pas“. „Die Grundfrage ist die, wie man einen Mythos spielt, weil alle Besucher, die kommen, ein Bild von Marlene Dietrich im Kopf haben“, sagt Yves Bombay. In dem zweigeteilten Stück geht es um den ersten Auftritt Marlene Dietrichs 1960 im Nachkriegsdeutschland, wo die gebürtige Berlinerin keinesfalls nur willkommen war, sondern als Vaterlandsverräterin Anfeindungen ausgesetzt war. Während draußen vor dem Theater die Proteste laufen, bereitet sich die Künstlerin drinnen auf ihren Auftritt vor. Im Lampenfieber öffnet sie sich ihrer Assistentin mehr als es für die höchst kontrollierte Frau, die sich immer selbst inszenierte, üblich ist.