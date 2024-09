Neuer Kinofilm von Trierer Mehr als eine Million Euro Budget: Wird auch „Rock’n’Roll Ringo“ Kult?

Ist er zu weit vorgeprescht? Könnte sein, dachte sich der Trierer Dominik Galizia, nach seinem Interview mit dem Volksfreund vor knapp drei Jahren. Da hatte er – noch vor Erscheinen seines ersten Kinofilms „Heikos Welt“ – angekündigt: Der nächste Film werde „Rock’n’Roll Ringo“ heißen, mit ein bisschen Glück bekäme er ein Budget von 1,2 Millionen Euro gestemmt, vielleicht erstmals mit Filmförderung. „Ich hatte mir danach gedacht: Vielleicht war ich im Interview zu voreilig“, erinnert sich der Mittdreißiger, der in Berlin lebt: „Es ist ja ein langer Prozess und man weiß nie, was passiert.“ Aber nein, sie passte schon ziemlich genau, die Prophezeiung. Nur aus dem Gedankenspiel, womöglich auch in Trier zu drehen, wurde nichts. Aber dafür gibt’s einen guten Grund.