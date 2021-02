Junge Kunst : Die Straße als Galerieraum

Britta Deutsch vom Kunstverein zeigt das Kunstschaufenster der Galerie Junge Kunst in Trier. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Der Trierer Kunstverein Junge Kunst bietet mit seinem Projekt „SchaufesterKunstschaufenster“ ein besonderes Outdoor-Programm.

Ein paar Passanten bleiben stehen. Auf der anderen Straßenseite zeigt ein Junge dem kleinen Mädchen an seiner Hand das Video im Schaufenster der Galerie Junge Kunst. Die beiden Kinder winken fröhlich herüber. Und schon sind sie selbst im Video als Spiegelbild zu sehen.

Seit ihren Anfängen profitiert die Galerie von ihrer Vergangenheit als Ladenlokal. Das über die ganze Breite der Fassade reichende Schaufenster in der Karl-Marx-Straße ermöglicht, Ausstellungen auch unabhängig von den Öffnungszeiten zu betrachten. In etlichen früheren Projekten war die Durchdringung von draußen und drinnen sogar Teil der künstlerischen Idee und der szenischen Mittel.

Derzeit hat sich der Galerieraum ganz nach außen verlagert. Das Fenster ist zum offiziellen Kunstschaufenster geworden. Die Straße davor hat sich zum Schauraum verwandelt, von dem aus Vorübergehende verfolgen können, was auf den beiden großen Bildschirmen im Galeriefenster abläuft. Dabei werden Straße und Passanten, die sich im Fenster und den Scheiben der Monitore spiegeln, selbst zur Bühne und zu Mitspielern in einer sich ständig verändernden Inszenierung.

Gerade laufen Thomas Bachlers Porträts seiner Lochkamera über den Bildschirm und erzählen von der Unsicherheit und Flüchtigkeit der Bilder. Daneben sind Landschaften des Neusser Künstlers Jürgen Hille zu sehen. „Das ist im Augenblick unsere Art, nach außen zu kommunizieren“, sagt Britta Deutsch. So etwas wie ein Signal sei das, nach dem Motto „Hallo, wir sind noch da. Es geht weiter.“

Online gibt es das schon länger. So bietet der Kunstverein neben dem Schaufenster Videos, die in loser Folge wechseln, und seit einiger Zeit auch seine Vernissagen online an. Die Resonanz sei erfreulich, berichtet Deutsch. Gleichwohl ist auch für die Künstlerin klar: Nichts geht über analoge Ausstellungsbesuche und das unmittelbare Kunsterlebnis. Dass manch einem das Ausstellungsvideo den Besuch ersetzen könnte, sieht Deutsch durchaus.