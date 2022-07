Konzert : Streichquartett in der Trierer Welschnonnenkirche: Die Essenz der Kammermusik

Streichquartett in der Trierer Welschnonnenkirche: Die Essenz der Kammermusik

Eine Sternstunde des Streichquartettes in der prachtvollen Welschnonnenkirche (von Links): Petar Entchev, Kananko Matsumoto, Cornelia Hain-Niegl, Michaela Herr. Foto: DT

Trier Das Treveris Quartett überzeugt in der Welschnonnenkirche mit Streichquartetten von Beethoven und Schubert.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) und Franz Schubert (1797-1828) waren beide Ende zwanzig, als sie ihre Streichquartette Nr. 6 B-Dur (1800) und Nr. 14 d-Moll (1824) geschrieben haben, befanden sich jedoch in völlig unterschiedlichen Lebens- und Schaffensphasen.

Beethoven war ein aufgehender Stern am Himmel der an Mozart und Haydn orientierten Wiener Klassik, wohingegen Schubert sich schon am Ende seines kurzen Lebens befand.