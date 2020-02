Musik : Musik im optischen Zeitalter

Trier Die Preisträger im Trierer Wettbewerb „Wilde Lieder“ von 2018 sind jetzt auf einer Doppel-CD zu hören.

Sogar im vielfältigen Trierer Marx-Projekt von 2018 war der Wettbewerb „Wilde Lieder“ ein besonderer Akzent. Zur Verkündung der Ergebnisse durch Projektleiter Rudolf Hahn erschien immerhin Oberbürgermeister Leibe im Trierer Simeonstift. Und Katarina Barley, damals noch aktiv in der Berliner Politik, freute sich über den klangvollen Titel einer „Schirmherrin“. Jetzt sind die prämierten Kompositionen im Nobel-Label „coviello classics“ auf einer Doppel-CD erschienen.

„Wilde Lieder“ – so nannte der junge Marx seine Veröffentlichung ziemlich schwülstiger Gedichte. Die wurde zur Basis für den Kompositionswettbewerb. Allzu streng waren die Anforderungen an die Teilnehmer dabei nicht. Bei der sechsköpfigen Jury war neben handwerklicher Sicherheit vor allem Ideenreichtum gefragt. Weniger wichtig war, ob die Komposition den Marx-Text tatsächlich in den Mittelpunkt stellte oder ihn nur zum Anlass nimmt für eigene Kreativität. Nur große Besetzungen waren tabu.