(red) Triers dienstälteste noch bestehende Blues-und-Classic-Rock-Band The Rats spielt am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr in der Tenne in Schleich. Die Musiker spielen Titel aus den vergangenen 50 Jahren und überzeugen damit immer wieder junge und alte Fans und Zuhörer. Der Eintritt kostet 5 Euro.⇥Foto: Michael Rolf Ehses