Nur Superstars für den Soundtrack Goldfinger, Skyfall & Co. – Wie James Bond die Filmmusik verändert hat

Filmmusik war bis weit in die 1950er-Jahre vor allem tönendes Beiwerk, Stimmungsverstärker, Pausenfüller. Zu Beginn der Filmgeschichte wurde sie sogar vor allem deshalb (live) gespielt, um (beim Stummfilm) das Surren der Projektoren zu übertönen und die unheilvolle Stille im Kinosaal mit irgendeinem Geräusch zu füllen. Wie „ernsthafte“ Theater-Schauspieler in der Frühzeit des Films sich weigerten, für den „Kintopp“ zu arbeiten, rümpften auch viele „seriöse“ Komponisten die Nase über jene Kollegen, die in dieser Branche ihr Geld verdienten. Erst der österreichische Opernkomponist Erich Wolfgang Korngold, der 1934 in die USA emigrierte, brach eine Lanze für die Kollegen, die für den Film arbeiteten, indem er erkannte: „Das Kino ist die direkte Bahn in die Ohren und Herzen eines Massenpublikums, und alle Komponisten sollten die Leinwand als eine schöpferische Gelegenheit betrachten.“