Trompeten in der Klosterkirche

(red) Das Trompetenensemble Tschotchev tritt am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr in der Klosterkirche Springiersbach auf. Zum Ensemble gehören die Trompeter Stefan Stefanof, Thomas Schuh, Josef Zimmer undNikolay Tschotchev, Klauspeter Bungert spielt auf der Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von G.F. Händel, Antonio Vivaldi, Petronio Francescini sowie italienische Opern. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder kommen umsonst rein. Karten gibt es unter Telefon 06532 2731 oder per E-Mail an musikkreis@t-online.de