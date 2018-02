Trude-Herr-Revue im Kasino in Trier

Sie hinterließ zahlreiche Lieder, Theaterstücke und über 60 Filme: Die deutsche Schauspielerin, Komödiantin und Sängerin Trude Herr ist auch heute noch vielen ein Begriff. Lieder wie „Ich will keine Schokolade“ sind unvergessen. 1991 starb sie nach einem von Höhen und Tiefen geprägten Leben. Das Joya Ghosh & Friends Ensemble präsentiert zu Ehren von Herr eine Revue mit dem Titel „Herrlich Trude“. Die Hommage an die Schauspielerin erzählt in Liedern und kleinen Szenen aus dem Leben des Multitalents. Geschrieben wurde das Stück von Joya Ghosh, die Musicaldarstellerin Hannah White spielt Herr.

Sie hinterließ zahlreiche Lieder, Theaterstücke und über 60 Filme: Die deutsche Schauspielerin, Komödiantin und Sängerin Trude Herr ist auch heute noch vielen ein Begriff. Lieder wie „Ich will keine Schokolade“ sind unvergessen. 1991 starb sie nach einem von Höhen und Tiefen geprägten Leben. Das Joya Ghosh & Friends Ensemble präsentiert zu Ehren von Herr eine Revue mit dem Titel „Herrlich Trude“. Die Hommage an die Schauspielerin erzählt in Liedern und kleinen Szenen aus dem Leben des Multitalents. Geschrieben wurde das Stück von Joya Ghosh, die Musicaldarstellerin Hannah White spielt Herr.

Premiere ist im Kasino am Kornmarkt am Freitag, 2. März, weitere Vorstellungen folgen am 11. und 18. März sowie am 5. April. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 und 12 Euro, an der Abendkasse für 19 und 15 Euro.