Theater, Comedy, Ausstellungen und mehr Trier und Region: Kultur-Festival im Frauenmonat März

Das Performance-Kollektiv rio.rot ist mit drei Aufführungen vertreten. In Vater.Rollen (22. März, Tufa, Großer Saal, 20 Uhr) werden die Vorstellungen und Wünsche zum Familienleben kinderloser Männer thematisiert. In der Performance Zwischen Brüdern und Schwestern (23. März, Tufa, Großer Saal, 20 Uhr) setzen sich die drei Performerinnen mit den erlernten Rollen von Töchtern und Söhnen auseinander. In Was Man(n) nicht sieht (24. März, Wasserband auf dem Petrisberg, 14, 16 und 18 Uhr) stellen sie die Frage: Was bedeutet es eine Mutter in unserer heutigen Gesellschaft zu sein?