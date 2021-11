Teneka Beckers verlässt die Tufa Trier : „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“

Info

Teneka Beckers (52) stammt aus der Pfalz und studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Musikwissenschaften in Köln (Abschluss in Kultur- und Medienmanagement in Berlin). Sie hospitierte an Theatern in Düsseldorf und Köln, wo sie später als Regieassistentin tätig war. In Köln war Teneka Beckers am Betrieb eines kleinen freien Theaters beteiligt. Sie und ihre Familie (verheiratet, 3 Kinder) wählten danach Burg Dudeldorf in der Eifel als neue Heimat, auch um dort Kultur anzubieten, darunter Ausstellungen, Konzerte und Kindertheater. Seit 2007 war sie Geschäftsführerin der Trierer Tufa. Sie entwickelte maßgeblich das Kindertheaterfestival „SommerHeckMeck“. Besonders am Herz liegen ihr neben der Soziokultur die Kulturarbeit im ländlichen Raum und die Kultur für Kinder und Jugendliche.