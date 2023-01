Cultural Long Covid – Teil 6 : Tufa bleibt !?

Auch wenn die Stadt die Erweiterung der Tufa plant, so ist doch die Zukunft des Konstrukts aus Trägerverein und kommunaler Kostenbeteiligung ungewiss. Die Geschäftsführerin der Tufa, Jana Schröder, steht vor schwierigen Aufgaben. Foto: Rainer Neubert

Trier Das soziokulturelle Zentrum im Herzen der Stadt Trier zwischen Veränderung und Ungewissheit.

Es gibt Texte, die fallen einem Autor nicht leicht. Texte wie dieser hier, zum Beispiel. Über die Tufa zu schreiben, das ist eine echte Aufgabe. Zum einen, weil sich Zeitung und Autor ja Beiträge wünschen, bei deren Lektüre der Leser vor Erstaunen den Kaffee verschüttet und die Faust wütend gen Himmel reckt. Schwierig, wenn es um die Tufa geht. Keine besonderen Vorkommnisse, zumindest was das Skandalpotenial angeht. Dann wegen der persönlichen Verbundenheit. Rockförderpreis, Gipfeltreffen, das erste Guildo-Horn-Konzert und bis heute das Tefftival, mit keiner Bühne verknüpfe ich mehr prägende und für mich wegweisende Erlebnisse wie mit der Tuchfabrik.

Ausgerechnet. Denn so richtig cool, das war die Tufa irgendwie nie. Wenn man dem Haus einen Soundtrack bestellen würde, dann wohl eher bei den Dire Straits oder Ed Sheeran als bei Machine Gun Kelly oder Billie Eilish. Eine Wahrnehmung, die natürlich rein subjektiv ist, und zumindest die Kollegen vom Jazz, der Malerei oder des experimentellen Tanzes dazu veranlassen könnte, wenigstens gegen mich wütend die Faust zu recken. Immerhin.

Für mich aber hatte die Tufa nie den mondänen Glam, wie er von einer Theaterpremiere ausgeht oder den anarchistischen Straßencharme des Ex-Hauses – seligen Angedenkens. Wie auch, ist sie doch das Resultat einer seit Jahrzehnten praktisch reibungslos funktionierenden Zusammenarbeit von Institutionen, wie sie deutscher und darum biederer nicht sein könnten: Der Stadtverwaltung und einem Dachverband aus Vereinen. Das klingt trocken und kompliziert.

Zumindest das Zweite ist definitiv richtig und muss darum von der leitenden Fachkraft selbst erklärt werden: „Zum einen gibt es den Tufa-Verein, einen Dachverband mit inzwischen 33 Mitgliedsvereinen, zum anderen das Kulturzentrum Tuchfabrik, das Teil des Amtes für Stadtkultur und Denkmalschutz ist. Verein und Stadt arbeiten in besonderer Weise zusammen und haben eine gemeinsame Nutzungsvereinbarung. Somit wird der freien Szene die nötige Infrastruktur zur Umsetzung ihrer Projekte gegeben, auf der anderen Seite können wir durch das städtische Personal in der Tufa natürlich auch dem Kulturauftrag der Stadt Trier nachkommen, Kooperationsprojekte und Veranstaltungen im Auftrag der Stadt umsetzen und das städtische Gebäude und das Inventar warten und instandhalten“, erläutert die Geschäftsführerin Jana Schröder im Interview. Hinter der sachlichen Beschreibung verstecken sich gekonnt Angestellte der Stadt, die seit Jahren beweisen, dass sie deutlich mehr kreatives Potential und Engagement aufbringen, als ihnen der Volksmund nachsagt. Und Vereine, die zeigen, dass hinter einer leicht modrig klingenden Vereinigungsform immense Fantasie und viel Gestaltungswillen wohnen. Two of a nice pair, wie es so schön auf Neudeutsch heißt (zu übersetzen etwa mit: die zwei Seiten der gleichen Medaille).

Soziokultur. Für jeden etwas Kultur jeder Couleur. So bietet die Tufa ein kulturelles Mischwarenangebot im besten Sinne, einen bunten Mix aus Malerei, Theater, experimenteller Musik und Parties. Zum mitnehmen und mitmachen. Kein Wunder, dass sich der Vorsitzende des Tufa-Vereins, Klaus Reeh, für eine Zukunft dieses Erfolgsmodells in fünf Jahren wünscht, dass „das Tufa-Konstrukt das Modell für soziokulturelle Zentren in anderen Städten von Rheinland-Pfalz geworden und durch landespolitische Initiativen abgesichert“ ist. Denn, das mit der Absicherung, das ist so eine Sache.

Die Kommunalaufsicht ADD hat das Auge Saurons auf dieses feine Stück gesellschaftlichen Miteinanders geworfen. Die verschuldete Stadt soll der Tufa kein Personal mehr zur Verfügung stellen, ist die schlaue Idee der Sparfüchse dort, um den Haushalt zu sanieren. Meine persönliche Meinung dazu:

a) Wer die Vergütung der städtischen Mitarbeitenden in der Tufa kennt, weiß, warum dort bisher noch keiner früher auf diese Knalleridee gekommen ist;

b) zumal durch den auch von eben dieser ADD genehmigten Anbau im Kontext der Theatersanierung bald ein auch runderneuertes Kulturzentrum entsteht.

Seltsam, aber so steht es geschrieben. Indes, allenthalben hört man, dass es konstruktive Gespräche zur Fortführung des Erfolgsmodelles Tufa gibt und eine gute Lösung in Sicht scheint. Da will ich an dieser Stelle nicht durch unnötiges Rumpöbeln vermeidbaren Ärger schüren. ADD forever, ganzganzvieleHerzensmilies.

Damit derlei Probleme zukünftig nicht wieder auftreten, wäre man aber sicher auch von Seiten des Vereins gut beraten, zukünftig für (noch) mehr Resillienz sorgen. Denn so reibungslos das Gewerk aus 33 gemeinnützigen Vereinen bisher seinen Teil zum Erfolg beigetragen haben mag, für nennenswerte Kapitalrücklagen hat man so nicht sorgen können. Da könnte die Überlegung, wie man den Tufa-Verein auch für private Veranstaltungsfirmen als Mitglied öffnen könnte, die dann zum Beispiel Teile ihres Gewinns hier anlegen könnten, vielleicht für mehr Unabhängigkeit sorgen. Zumal das „Ehrenamt“ nicht gerade die Freizeitbeschäftigung #1 in den jüngeren Bevökerungsschichten ist und dieser in die Jahre kommende Patient eher durchwachsene Erfolgsaussichten hat.