Tufa-Musical Sister Act komplett ausverkauft Der absolute Publikumsrenner - schon vor der Premiere!

Das lässt sich in Trier auch schon sagen, bevor überhaupt der erste Ton vor Publikum gesungen wurde. Das Tufa-Musical geht in diesem Jahr in seine 16. Runde, die Nachfrage war zwar immer hoch. Aber „Sister Act“ toppt noch mal alles. Nicht nur, was die Größe des Ensembles angeht – da wird es auf der Tufa-Bühne mit bis zu 42 Leuten inklusive elfköpfiger Liveband ziemlich eng (musikalische Leitung: Dominik Nieß). „Wir haben deutlich mehr Chornummern als in den vergangenen Jahren, teilweise vier- oder sechsstimmig. Daran haben wir ausführlich gearbeitet“, sagt Vocalcoach Katharina Scherer. Das sei sehr zeitintensiv: „Aber schon bei den Proben merkt man, dass alle sehr viel Spaß haben.“ Zumal der Nonnenchor ja eine Entwicklung durchmacht – und am Anfang des Stücks mal so richtig schön schlecht sein darf und soll. Eine Premiere gibt’s auch Stephan Vanecek – er wird zum ersten Mal „nur“ als Regisseur, nicht als Sänger dabei sein. Der Grund dafür: Seit dem vergangenen Jahr ist der Trierer festes Ensemblemitglied im Theater Trier, terminliche Überschneidungen sind da nicht auszuschließen.