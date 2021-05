Tufa Trier : Tufa Trier startet im Juni mit Open-Air Saison

Trier Auf Grundlage der jüngsten Lockerungen startet auch die Tufa Trier ihr Open-Air Programm ab Anfang Juni. Immer mittwochs und freitags werden Kabarett- und Musikveranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden.

Im Juni und Juli kommen Kabarett-Fans immer mittwochs auf ihre Kosten, wenn die Tufa zum Lachen an der frischen Luft einlädt. Den Auftakt machen Lisa & Laura Goldfarb am 2. Juni mit ihrem Programm „Kleine Koalition“. Mit dabei sind darüber hinaus Martin Schmitt, Lars Reichow, Sven Hieronymus und Matthias Ningel. Auch das Open-Air Kino soll im August wie gewohnt stattfinden.

Immer freitags wird der Innenhof der Tufa zur Konzert-Location. Das musikalische Programm startet am 4. Juni, in den Sommerferien wird die „Ab in den Süden“-Konzertreihe wieder aufgenommen. Das Publikum kann musikalisch in den Süden reisen und Musik aus den verschiedenen Urlaubsländern genießen. Das Ethno-Musik-Festival „creole sommer“ bildet den musikalischen Höhepunkt des internationalen Musiksommers und feiert Vielfalt und Multikulturelle Musik vom 12. bis 15. August 2021.