Open-Air-Konzerte in der Region Von Kraftwerk bis AnnenMayKantereit: Diese Shows sollten sich lohnen!

Die Supergroup der deutschen Songwriter-Szene hat sich einen Bandnamen ausgesucht, bei dem es schnell in den Finger juckt, doch noch schnell einen halblustigen Wortwitz unterzubringen. Aber Selbstbeherrschung ist alles. Die Band heißt Husten. Und sie ist sehr gut, wie sie schon bei ausgewählten Konzerten bewiesen haben – nun steht in Saarburg das erste Open-Air-Konzert in der Region an für die Band, zu der neben Gisbert zu Knyphausen Moses Schneider (bekannt als Produzent von Tocotronic und Beatsteaks) und „Der Dünne Mann“ gehören. Live sind sie zu sechst auf der Bühne. Eine Besonderheit von Husten ist, fast jeden Song anders klingen zu lassen – und dabei trotzdem immer wieder ein paar anrührende Gisbert-Momente zu erzeugen (wie in „Maria“ oder in „Wind in den Antennen“). Auf dem gleichen Open-Air-Gelände in Saarburg spielen im Sommer auch Still Collins (17.6.), Wolf Maahn (7.7.), LaBrassBanda (8.7.) und Dota (29.7.)