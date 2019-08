Theater Trier : Mit falschen Tönen zum Weltruhm

Barbara Ullmann spielt Florence Foster Jenkins, Jan Walter übernimmt die Rolle des Cosmé McMoon (Mitte). Ulf Dietrich inszeniert „Souvenir“ am Theater. Premiere ist am 31. August. Foto: Theater Trier/Christoph Traxel

Trier Schauspiel: Ulf Dietrich inszeniert in Trier „Souvenir“ – Aus dem Leben einer schillernden Persönlichkeit der 1940er.

(no) Florence Foster Jenkins (1848 - 1944) war die einzige Sängerin, die nie eine Note richtig traf. Das hinderte sie nicht daran, zu einer Kultfigur im Musikbetrieb zu werden – mal belächelt, mal bemitleidet, aber stets umjubelt. Ihre Biografie ist mehrfach für die Bühne und den Film aufbereitet worden. „Souvenir“ heißt das Stück des Briten Stephen Temperley, der das Leben der Amerikanerin aus der Sicht ihres Pianisten Cosmé McMoon erzählt. In Trier spielen Barbara Ullmann und Jan Walter das ungleiche Paar; Ulf Dietrich führt Regie.

Barbara Ullmann: Es kommt auf die Perspektive an. Für sie selber weder noch. Sie hat sich einfach nur ihren Lebenstraum erfüllt. Vielleicht nicht die größte Sopranistin aller Zeiten, aber eine Sängerin, die in der Lage war, die Konzertsäle zu füllen, zum Schluss sogar die Carnegie Hall.

Dietrich: Der Realitätscheck – oder vielleicht besser -schock – kam dann allerdings tatsächlich bei ihrem letzten Konzert – immerhin in der Carnegie-Hall, am 25. Oktober 1944 vor knapp 3000 GIs, die am nächsten Tag an die Front mussten. Da fiel die Reaktion so heftig, man könnte fast sagen: brutal aus, dass sie tatsächlich an sich zu zweifeln begann.