TRIER Eine fünftägige emotionale Achterbahnfahrt

Franziska Zwicker, 12. Klasse: Genauso vielfältig wie die aufgeführten Stücke waren die durchlebten Gefühle während des SDL, das Festival lud die Darstellenden, Mitwirkenden und Zuschauer auf eine fünftägige emotionale Achterbahnfahrt ein. So war ein besonders berührender Moment der bewegende Applaus für das Stück „Strand abwärts“, inszeniert durch die Max-Kirmsee-Schule aus Hessen: Die überschwängliche Begeisterung des Publikums rührte mehrere junge Darstellenden zu Freudentränen und zeigte so einmal mehr, welche Verbundenheit und Gemeinschaft aus Schultheater geschöpft werden kann. Tränen flossen auch im Laufe des Stückes „Sein oder nicht Sein“, der Theater-AG aus Bammental, wobei es gelang, das Publikum so tief zu bewegen, dass einige Zuschauenden einander an den Händen hielten. Darüber hinaus stand als Teil des Presseteams in erster Linie ein Wunsch im Fokus des Festivals: Den Aufführungen durch die eigens geschriebenen Artikel möglichst gerecht zu werden. Daher war der Dank der Theatergruppen, nachdem diese sich selbst auf den Seiten des Volkfreunds wiederfinden konnten, erleichternd, ergreifend und schlussendlich der krönende Abschluss einer unvergleichlichen Erfahrung.