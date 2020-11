TV-Serie Legendäre Konzerte : „Rhythmische Zuckungen“

Trier TV-Leser erinnern sich: Schon 1965 sorgte ein „Lords“-Konzert in Trier für Aufregung.

Können sich alle Befragten so getäuscht haben? Die detaillierten Erinnerungen der damals Anwesenden und der Black-Cats-Musiker? Telefonische Nachfrage bei Franz Kirsch aus Schleich, jahrelang Schlagzeuger und Bandleader bei den Penny Saints: „Stimmt. Wir haben im Apollo-Theater vor den Lords gespielt – allerdings nicht bei dem beschriebenen Auftritt 1967, sondern zwei Jahre vorher“, erinnert er sich. Die von den Lords damals unterschriebene Autogrammkarte hat Kirsch noch. Neben den Penny Saints und den „deutschen Beatles“, den Lords, hatte noch eine weitere regionale Band damals beeindruckt: die Kings. Kirsch hat auch noch den Zeitungsausschnitt vom Konzert 1965, der Titel: „Ein großer Tag für die Beat-Fans“ – und der ist auch 55 Jahre nach der Veröffentlichung noch durchaus unterhaltsam: Zuerst hatten die Lords eine Autogrammstunde in Trier gegeben, danach traten die ebenfalls gelobten „Penny Saints“ auf, dann die „Kings“: „Von ihnen ließ das nunmehr ausverkaufte Haus sich schon begeistern.“ Mit dabei: einer „der wohl jüngsten deutschen Beat-Schlagzeuger“, Leo Lauter. Es folgte ein Bremer Band, die „Germans“, bevor dann der Topact randurfte. Kommentar des TV-Kritikers damals: „Deutschlands populärste Beat-Formation, The Lords, war gut in der Show, perfekt im Rhythmus, glänzend im Beat. (…) Am Donnerstagabend flogen aber zunächst nur Papierfetzen und -blätter, dann wurden aber auch mitgebrachte alte Kleidungsstücke zerrissen. Auch war man nicht überrascht, daß fast alle im Saal klatschten, schrien, kreischten und sehr viele sich in rhythmischen Zuckungen wanden. Schlägereien und Demolierungen blieben aber aus“, schrieb der Journalist. „Die erste Beatveranstaltung überregionalen Ranges ist nun also in Trier über die Bühne gegangen, ohne Krawall und zur schließlich entscheidenden Zufriedenheit Hunderter Fans.“