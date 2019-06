Singen! : Ohne richtige Technik ist alles nichts

Tenor Thomas Kiessling (56) sang schon in der Carnegie Hall in New York und bei den Bregenzer Festspielen – oder, wie hier, auf dem Domfreihof in seiner Heimatstadt Trier. Foto: Simon Engelbert

Trier Der Trierer Tenor Thomas Kiessling sagt, warum die Technik das Entscheidende beim Singen ist – und warum er sich über die Rehabilitierung der Operette freut.

Thomas Kiesslings Rollen änderten sich über die Jahre: „Die Stimme wird im Alter in der Regel schwerer. Ich bin inzwischen lyrischer Belcanto, es geht in Richtung dramatico“, sagt er. Nach den leichten, lustigen Buffo-Rollen ist er inzwischen im ernsten Fach angekommen. „Man kann die menschliche Stimme mit einer Orgel vergleichen, wo man verschiedene Register ziehen kann – und wenn man die mischt, gibt es mal einen wärmeren und einen kälteren Klang. Das ist das Spannende an der Stimme.“ Und die Individualität. „Ich wollte nie klingen wie ein bestimmer Sänger. Aber es gab natürlich welche, die ich toll fand. Wie Pavarotti, mit seiner Stimmfärbung und grandiosen Technik, oder Fritz Wunderlich.“ Auch Rudolf Schock faszinierte ihn: „Das war das goldene Zeitalter der Operette.“ Die war in der jüngeren Vergangenheit bei vielen verpönt: „Aber die Operette ist langsam wieder im Kommen – und das ist gut so.“

Kiessling konzentriert sich nicht nur auf Klassik. „Wenn man sich mit Musik beschäftigt, sollte man so vielseitig wie möglich hören. Das erweitert den Horizont. So gerne ich etwa Puccini singe, werde ich ihn sicher nicht von morgens bis abends hören. Da höre ich im Auto auch mal Heavy Metal, um die Ohren freizublasen.“ Mit der richtigen Technik könne man zwar so ziemlich alles unfallfrei singen – das müsse aber nicht sein. „Ich mache das, was ich kann. Ich werde sicher nie rappen, höchstens mal im Karneval.“ Aktuell spielt er rund 100 Konzerte im Jahr – das nächste davon am Samstag auf dem Trierer Altstadtfest bei „Pop meets Classic – Frank Rohles and friends“ am Dom. Zudem organisiert Kiessling das große Benefizkonzert „Bravissimo“ mit dem SAP-Sinfonieorchester am 7. Juli im Theater Trier (18 Uhr, zugunsten von nestwärme sowie der Kinder- und Jugendarbeit des Theaters). Das ist zugleich der Saisonabschluss im Theater – und für Kiessling ist das Charity-Konzert mit Kerstin Bauer und ihm als Solisten mit viel Organisationsaufwand verbunden. „Das Schöne ist: wir haben ein breit gefächertes, buntes, aber nicht zielloses Programm – mit Opern, Operetten und neapolitanischen Liedern. Alles wird sich ums Thema Liebe drehen, das ist der rote Faden“, so kündigt er den Abend an.