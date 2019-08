Ausstellung : Gigantisches Badeparadies

Teil einer Wasserleitung: Auch wenn die gesundheitsschädliche Wirkung von Blei bereits in der Antike bekannt war, bestanden die Wasserrohre meist aus diesem Material. Foto: Landesmuseum/Thomas Zuehmer

Essen, baden, wohnen, sterben. Ab Ende August zeigt das Landesmuseum Trier eine Ausstellung über den Alltag in der römischen Metropole. Heute geht es in der TV-Serie ums Vergnügen – aber längst nicht für jeden.

Die Römer waren besonders auf ihre kilometerlangen Aquädukte, Fernwasserleitungen aus Stein, und Kanalisationssysteme stolz. Damals wie heute gelten sie als Meisterleistung römischer Ingenieurskunst. Die Leitungen führten enorme Wassermassen für die öffentlichen Brunnen, Thermenanlagen und privaten Bäder in die Städte. So versorgten mehrere Wasserleitungen auch das römische Trier. Eine von 13 Kilometern Länge führte täglich etwa 25 Millionen Liter Wasser vom Fluss Ruwer in die Stadt. Reiche Einwohner besaßen einen direkten Wasseranschluss.