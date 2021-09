Serie Welterbe Trier : Die Trierer Barbarathermen: Badetempel, Schießplatz, Steinbruch

Foto: David Kunz 14 Bilder Die Trierer Barbarathermen

Zusammen mit dem Amphitheater gehören die Barbarathermen zu den ältesten, zumindest noch in Teilen erhaltenen Bauwerken in Trier. Einst waren sie riesig, wie uns Schaubilder am Ausgrabungsgelände zeigen.