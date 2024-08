UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Von Toten und Mosaiken

Was haben Ludwig von Beethoven und Jürgen Udo Bockelmann gemeinsam? Beide sind Musiker, beide sind tot, und von beiden ist nach ihrem Ableben noch etwas erschienen. Beim Ludwig war es die zehnte Sinfonie (zugegeben, mit tatkräftiger Unterstützung des englischen Musikwissenschaftlers Barry Cooper); bei Udo Jürgens ist es ein Lied mit dem Titel „Als ich fortging“. Klingt fast wie ein letzter Gruß aus dem Jenseits. Jürgens hatte das selbst komponierte Lied als sogenannten Rough Mix aufgenommen, das heißt, er hatte es am Klavier eingespielt und gesungen. Der Schlagzeuger und Produzent Curt Cress, der früher mit Jürgens zusammenarbeitete, hat es neu arrangiert und produziert. Von wann das Lied stammt, ist nicht klar. Es soll aber an seine Musik der 1980er-Jahre erinnern. Erscheinen wird es am 30. September, dem Tag von Jürgens‘ 90. Geburtstag. Drei Tage vorher kommt ein Album mit 90 Singles von Jürgens heraus, zusammengestellt von seinen Kindern Jenny und John. Das sind exakt 0,09 Prozent der etwa 1000 Lieder, die der Österreicher im Laufe seiner Karriere geschrieben hat. Damit nicht genug der Gedenkfeiern: Seinen 10. Todestag am 21. Dezember nimmt der Bayerische Rundfunk zum Anlass, den Künstler mit einer großen Musik-Show zur Primetime und einer Dokumentation zu ehren.