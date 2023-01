UK Subs feiern in Trier Abschied : Er inspirierte nicht nur die Toten Hosen: Der wohl älteste echte Punkrocker macht Schluss – vielleicht!

Punk-Klassiker auf Abschiedstour: Die UK Subs um Frontmann Charlie Harper (78, links) und Bassist Alvin Gibbs spielten vor 200 Fans im MJC-Keller zum letzten Mal in Trier. Foto: Andreas Feichtner

Trier Über viereinhalb Jahrzehnte eine Punk-Institution: So war es auf der Abschiedstour der UK Subs im MJC-Keller. Bald spielt dort auch ein „Ärzte“-Musiker.

Keine Sorge, so schnell wird der alte Meister des Punks nicht sterben. „Und wenn doch“, sagt Sänger Charlie Harper vor einer Zugabe, „dann glücklich“. Eigentlich ist das auch kein Abend, der sich für die 200 Fans der Punk-Legenden UK Subs im MJC-Keller nach Abschied anfühlt. Nicht nach Schwermut, Angst und Winterseele, dafür gibt’s andere Genres. Schließlich steht da vorn am Mikro ein tätowierter, grauhaariger Kapuzenpulli-Träger am Mikro, der seit inzwischen 78 Jahren so überzeugend sein Leben zu feiern weiß, dass man ihm eins gar nicht richtig glauben mag: Dass das wirklich – wie angekündigt – seine letzte Europa-Tour mit den UK Subs sein wird. Vor ein paar Tagen terminierten Harper und Bassist Alvin Gibbs jedenfalls noch in einem Interview präzise den jeweiligen Start ins Rentner-Dasein: für Musiker beginne die Rente traditionell am Todestag.

Es ist aber auch ein richtig guter Abend, um das Leben und den Punkrock alter Schule zu feiern. Charlie Harper ist wahrscheinlich der älteste noch aktive echte Punkmusiker. Jeden Abend in einer anderen Stadt, in einem anderen Club auf der Bühne, Stubbi in der Hand, Chucks an den Füßen und ein Grinsen im Gesicht. In Trier hat er den besten Sound der ganzen Tour, schwärmt er. Kann sein, dass er das öfter sagt, vielleicht auch nicht. Einige mitgereiste Fans aus der ersten Reihe kennt er persönlich, das Publikum singt nicht nur bei „Warhead“ lautstark mit.

Foto: Andreas Feichtner 10 Bilder Abschied von den UK Subs im Mergener Hof Trier

Info „Die Ärzte“-Star spielt im April im Mergener Hof Es geht aufwärts, das sagt Veranstalter Michael Schmitt vom Mergener Hof zur Entwicklung der Zuschauerzahlen. „Auch wenn wir noch nicht wieder da sind, wo wir vor Corona waren.“ Der Kellerclub in der Trierer Innenstadt deckt ein breites Spektrum ab – da kommen Punk-Klassiker (The Exploited, 28. April, „Abwärts“ mit Rod Gonzalez von „Die Ärzte“, 27. April) und Metal in allen Facetten (Eyes Set to Kill, 31. März, Callejon, 11. Mai), aber auch ein The Voice of Germany-Sieger ist demnächst zu Gast (Andreas Kümmert, 12. März). Weitere Termine: Long Distance Calling (17. Februar), The Quireboys (20. Februar), The 69 Eyes (23. März)

Harper ist auch das einzig verbliebene Gründungsmitglied der Band. Bassist Gibbs ist seit 1980 dabei, Gitarrist Steve Straughan (mit knallrot gefärbten Haaren) kam viel später hinzu, Schlagzeuger Stefan Häublein dann erst in diesem Jahr.

„Where do I live?“, fragt Harper ins Publikum – und gibt die Antwort gleich selbst: „I live in a car“, auch wenn er sicher nicht (mehr) in seinem Auto leben muss – und spielt darauf den gleichnamigen Song vom Debütalbum „Another Kind of Blues“. Das fing mit „A“ an. Es folgten in ABC-Reihenfolge 25 weitere Alben, 2016 erschien „Zazie“. Für einen neuen Album-Galopp durchs Alphabet dürfte die Zeit dann doch knapp werden.

Harper war schon 32 Jahre alt und gestandener Rhythm-and-Blues-Musiker (und Friseur) , als er 1976 in London die UK Subs gründete. Die wurden später selbst zu Punk-Größen, deren berüchtigte Liveshows sich „nicht an Kopf oder Herz, sondern an die einfachen, primitiven Instinkte richteten“, wie es der „Melody Maker“ mal nannte. Über viereinhalb Jahrzehnte später und nach vielen Alben und Kooperationen – unter anderem mit den Toten Hosen – tourt er immer noch durch die Welt.