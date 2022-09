Premiere : Liebe, Rausch und Tragik – Premiere des Musicals „Cabaret“ in Tufa Trier

Liebe, Rausch und Tragik – Premiere des Musicals „Cabaret“ in Tufa Trier

In jeder Hinsicht überzeugend: das Ensemble des Musicals „Cabaret“ in der Trierer Tufa. Foto: DT

Trier Eine umjubelte Premiere hat das Kult-Musical „Cabaret“ der Trierer Tufa vor ausverkauftem Haus gefeiert. Es ist ein Stück über die Unmöglichkeit von Liebe in finsteren (Nazi-) Zeiten.

Erwartungsvolle Spannung liegt in der Luft. Freitagabend, kurz vor 20 Uhr in der Tuchfabrik (Tufa). Nach fast drei Jahren kann das traditionelle Tufa-Musical vor 250 erwartungsfrohen Zuschauern wieder über die Bühne im großen Saal gehen. Endlich!

Was die ganz überwiegend aus talentierten Laien bestehende Truppe dann abliefert, reißt die Zuschauer von den Sitzen, so viel Energie zeigt sich, die in den Saal überspringt.